Subiu para 25 o número de mortos provocados pela nova estirpe de coronavirus detetada originalmente na China, está a avançar a Reuters, que cita a Comissão Nacional de Saúde chinesa. São mais sete que o último balanço das autoridades. O número de infetados também subiu para 830 — mais 180 que o número avançado anteriormente.

A atualização do número de casos relacionados com o surto de um novo tipo de vírus acontece poucas horas depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter decidido não declarar a doença como uma emergência de saúde pública internacional. A maior parte de vítimas do novo vírus está a ser detetada em Wuhan, a cidade onde o surto eclodiu, mas já foram encontrados casos na Tailândia, Macau, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Singapura e Vietname.

Entre as vítimas mortais reportadas na última atualização da comissão está um homem com 80 anos que sucumbiu ao vírus em Hebei, não muito longe da capital chinesa Pequim, na quarta-feira. É a primeira morte reportada na China fora da província de Hubei. Apesar de ter dito que era “demasiado cedo” para falar de uma emergência internacional, a OMS insistiu que “esta é uma emergência na China”.

A organização também já admitiu que o vírus tem uma capacidade de dispersão maior do que se julgou quando o surto arrancou. Embora não tenha tanta capacidade de se espalhar como o vírus que provoca a gripe, por exemplo, é mais fácil que passe de pessoa para pessoa do que os especialistas tinham declarado ao início. Há pessoas que ficaram infetadas apesar de não terem entrado em contacto com animais portadores do vírus, nem sequer com pessoas que tenham convivido com animais doentes.

A dispersão do vírus pode aumentar nos próximos dias porque milhões de pessoas estão a viajar dentro da China e daí para outros países no âmbito das celebrações do Ano Novo que inaugura o calendário lunar. As festividades começam no sábado. Para conter o problema, o governo colocou os 11 milhões de residentes em Wuhan de quarentena e suspendeu a circulação de transportes para dentro e para fora da cidade.

Além disso, a China tem enviado mensagens aos cidadãos pedindo-lhes que permaneçam em casa o mais que puderem e que façam deslocações à rua apenas quando for estritamente necessário. Nesses casos, é aconselhável a utilização de máscaras que tapem o nariz e a boca; e desinfetantes para as mãos.