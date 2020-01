O tenista suíço Roger Federer, número três mundial, apurou-se esta sexta-feira para a quarta ronda do Open da Austrália, primeiro major da temporada, ao derrotar o australiano John Millman em cinco sets.

Australia's @abolt15 has put up the fight of his tennis career pushing number five seed @ThiemDomi at the Australian Open. @rogerfederer set up a third round showdown against Aussie @johnhmillman while @serenawilliams is also through to round 3. @NGMarkham #AusOpen #7NEWS pic.twitter.com/OIqbU9T5O1

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) January 23, 2020