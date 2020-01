Foi divulgado esta semana um excerto do primeiro capítulo da prequela de Os Jogos da Fome, The Ballad of Songbirds and Snakes, que será publicada em inglês em maio, revelando que o novo livro de Suzanne Collins será focado na juventude de Coriolanus Snow, o tirânico presidente de Panem, e provocando o descontentamento de muitos fãs.

O enredo de The Ballad of Songbirds and Snakes passa-se 64 anos antes do início do primeiro livro, Os Jogos da Fome. No excerto, Snow, que tem 18 anos, descobre, no arranque dos décimos Jogos da Fome, que será mentor de uma rapariga do 12.º Distrito, o mais pobre de todos, de onde é originária a heroína da saga original, Katniss Everdeen.

“Os seus destinos estão agora completamente interligados”, referiu a editora Scholastic na sinopse divulgada, “cada escolha que Coriolanus fizer pode levar ao benefício ou fracasso, ao triunfo ou à ruína. Dentro da arena, será uma luta até à morte. Fora da arena, Coriolanus começa a sentir o seu tributo falhado (…) e tem de pesar a sua necessidade de seguir as regras contra o seu desejo de sobreviver custe o que custar”.

Let the GAMES begin! Return to the world of #TheHungerGames now by reading an excerpt of The Ballad of Songbirds and Snakes at https://t.co/yjbmNpxSrT. Coming May 19th. #SongbirdsAndSnakes #TheHungerGames pic.twitter.com/HKXBL30cNh — songbirdsandsnakes (@songbirdssnakes) January 22, 2020

Por altura do anúncio do lançamento da prequela, no verão do ano passado, Collins explicou que, com The Ballad of Songbirds and Snakes, queria “explorar o estado da natureza, quem somos, e o que entendemos ser necessário para sobrevivermos. A reconstrução do período dos dez anos após a guerra, a que se chama Dias Negros — em que o país de Panem luta para se reerguer –, oferece um solo fértil para as personagens se confrontarem com estas questões e definirem as suas noções de humanidade”.

O excerto provocou o desagrado dos fãs de Os Jogos da Fome, que recorreram às redes sociais para mostrar o seu descontentamento. No Twitter, uma utilizadora escreveu que tinha encomendado o livro em pré-venda e que agora tinha descoberto que se tratava da “história originária do presidente Snow”, “sobre um rapaz branco rico que se torna um governante autoritário que adora o genocídio?”. Outra utilizadora lamentou que a autora tivesse escolhido humanizar o vilão. “Parece que o interior da prequela de Os Jogos da Fome vai ser tão feio quanto a capa”, refere um tweet.

lookin like the insides of the hunger games prequel are going to be just as ugly as the cover hm — kat (@sleepingcrowns) January 21, 2020

Of all the characters in The Hunger Games, Suzanne Collins decided to humanize President Snow. Like we need another story about some tortured white boy. I hate it here. pic.twitter.com/iAxnMrBlJz — merline (@merlinereads) January 21, 2020

you mean …. to tell me …. I’ve waited years and preordered the hunger games sequel …. thinking it was abt mags … for it to be a president snow origin story … about a rich white boy becoming an authortarian who loves *checks notes* genocide? pic.twitter.com/JgAf9jJxkz — Soraya Bouazzaoui (@warnersadam) January 21, 2020

The Ballad of Songbirds and Snakes será publicado no dia 19 de maio. O livro encontra-se disponível para compra em pré-venda, por exemplo, na Amazon. O excerto, em inglês, pode ser lido aqui.