(Em atualização)

Pelo menos seis pessoas morreram e várias ficaram feridas num tiroteio na cidade alemã de Rot am See. Segundo a polícia, um suspeito já foi detido num edifício junto a uma estação de comboios. As vítimas mortais e o suspeito terão uma “relação pessoal”, indicam ainda as autoridades.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Os jornais locais avançam mesmo que as seis vítimas eram da mesma família e que o suspeito terá cerca de 30 anos. Chegou ainda a ser noticiado que tinha havido uma segunda detenção, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades.

Está a decorrer uma “operação de larga escala”. O incidente aconteceu pelas 12h45 horas locais (11h45 em Portugal continental) desta sexta-feira. Rot am See é uma cidade no sudoeste da Alemanha, entre Estugarda e Nuremberga, com cerca de 5.000 habitantes.

Haverá uma conferência de imprensa às 16h30 horas locais (15h30 em Portugal).