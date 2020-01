O estónio Ott Tanak sagrou-se campeão do mundo de ralis (WRC) pela primeira vez em 2019, aos comandos de um Toyota. Em 2020, mudou-se com armas e bagagens para a Hyundai, estreando-se na marca sul-coreana no rali de Monte Carlo. E as coisas não lhe correram de feição, deixando-lhe certamente fortes marcas no corpo, no seu e do navegador, depois de uma saída de estrada particularmente violenta.

Já na berma e quase de rodas para o ar, o Hyundai i20 WRC ainda rodava a 178 km/h 6 fotos

A avaliar pelos vídeos, o Hyundai i20 de Tanak parece ter cortado em demasia uma direita, o que o levou a entrar muito por fora na esquerda seguinte. Como consequência, o i20 foi à berma na 4ª prova especial de classificação do rali, a St. Clément-sur-Durance Freissinières 1 e Ott Tanak, apesar dos seus reconhecidos dotes de condução, não foi capaz de trazer o Hyundai de regresso ao asfalto.

???????? Rallye Monte-Carlo 2020

✅ ES4 | St-Clément-sur-Durance – Freissinières 1 (20,68 km)

⚠️ ÉVÉNEMENT

???? Grosse sortie de route pour Ott Tänak. L'équipage est OK.#WRC #HMSGOfficial #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/kvWtBXMbuP — Sébastien Loeb – Ma ligne de conduite (@SebLoebMLDC) January 24, 2020

Como habitualmente acontece nos ralis, este erro do piloto teve um preço a pagar. A ida à berma saldou-se numa série interminável de piruetas, umas de lado e outras de frente, destruindo por completo o i20 WRC. Veja as imagens e imagine-se a bordo, enquanto o Hyundai girava com violência sobre si próprio.