O novo Volvo XC40 Recharge P8 AWD, esta é a denominação do primeiro eléctrico da marca sueca, tem previsto iniciar a produção em Setembro, na fábrica que o construtor possui em Ghent, na Bélgica. Mas isso não impede a marca de abrir já o período de encomendas, destinado a todos aqueles que querem estar entre os primeiros a poder conduzir o primeiro Volvo exclusivamente a bateria.

Estão previstas várias versões do XC40 Recharge, com diferentes capacidades de bateria, mas igualmente com tracção às quatro rodas ou a apenas duas, o que em termos práticos significa com dois motores ou apenas um, colocado à frente. Mas, de momento, a Volvo revelou apenas a versão mais potente e com a bateria de maior capacidade, que chegará numa primeira fase com o nível de equipamento mais completo.

Este SUV eléctrico, nas especificações que actualmente estão disponíveis para encomenda, conta com dois motores que totalizam 408 cv, um à frente e outro atrás, alimentados por uma bateria com 78 kWh de capacidade, que lhe garante 400 km de autonomia em WLTP. De acordo com Björn Annwall, o vice-presidente para a Estratégia, Marca e Vendas, o SUV eléctrico será proposto por um preço de 699.000 coroas suecas, cerca de 66.250€.

Para o nosso país, a Volvo ainda não definiu exactamente quando vai iniciar o período de encomendas, garantindo que será algures antes do final de 2020, para o XC40 Recharge começar a ser entregue aos clientes no início de 2021, uma vez que Portugal não figurará entre o primeiro lote de países a receber o modelo.