*Em atualização

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirma o primeiro caso de suspeita do coronavírus em Portugal. Paciente está sob observação no Hospital de Curry Cabral, em Lisboa.

Segundo a DGS, o “doente, regressado hoje [este sábado] da China, onde esteve na cidade de Wuhan (província de Hubei) nos últimos dias, já se encontra sob observação no Hospital de Curry Cabral em Lisboa, Hospital de Referência para estas situações”.

Esta sexta-feira, ao Observador, foi confirmado que os três hospitais preparados para receber doentes (Hospitais Curry Cabral e Dona Estefânia, em Lisboa, e o Hospital de S. João, no Porto) podem receber pessoas contagiadas e têm ordens para isolar os casos suspeitos de infeção até serem conhecidos os resultados das análises. O procedimento é habitual em casos de infeções contagiosas com graus de disseminação elevados.

“Logo na urgência, serão encaminhados para uma sala de isolamento e, caso se venha a confirmar que são suspeitos, serão encaminhados para uma área do internamento específica”, garante o especialista em infecciologia e medicina intensiva”, explicou ao Observador Carlos Lima Alves, coordenador da unidade de prevenção e controlo de infeção do Hospital de S. João, no Porto. As amostras dos resultados são enviadas para o Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa, para serem analisadas.

O coronavírus já fez 41 mortos na China. Este sábado havia, pelas 11h00, 1287 casos na China reportados e 38 noutros países. Ao todo, 1325 em todo o mundo, num número que continua a subir.

A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, disse na manhã desta sexta-feira que a linha SNS24 (808242424) já recebeu três chamadas de utentes portugueses que vieram da China, com sintomas suspeitos de serem o coronavírus. No entanto, esses casos não passaram de suspeitas e não foram, por isso, validados como o vírus que teve origem na China após passarem pelo “crivo médico” . “Se o risco escalar, teremos de escalar as medidas”, assumiu.

Leia abaixo o comunicado na íntegra, assinado por Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde:

“ASSUNTO: Atualização – Surto de pneumonia por novo Coronavírus (2019- nCoV) na China

Relativamente ao surto de pneumonia por novo Coronavírus (2019-nCoV), com início na China, a Direção-Geral da Saúde informa que está a ser avaliado o primeiro caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV), em Portugal.

Este doente, regressado hoje da China, onde esteve na cidade de Wuhan (província de Hubei) nos últimos dias, já se encontra sob observação no Hospital de Curry Cabral em Lisboa, Hospital de Referência para estas situações.

A sua situação clínica está estável, aguardando-se os resultados das análises laboratoriais em curso, para atualização desta informação.“