Um vídeo publicado no Twitter mostra o caos nos corredores de um Hospital da Cruz Vermelha em Wuhan, a cidade onde eclodiu a nova estirpe do coronavírus, que já matou 41 pessoas. O vídeo, de 40 segundos, foi republicado no Twitter por um colaborador do jornal South China Morning Post, e nele pode ver-se um corredor lotado e o que uma enfermeira garante serem cadáveres tapados por cobertores.

Inicialmente publicado na rede social chinesa Weibo (semelhante ao Twitter) por uma enfermeira do hospital, o vídeo acabou por ser removido — possivelmente devido à política de censura levada a cabo pelas autoridades chinesas. Foi republicado por Thomas Yau, do South China Morning Post, com a legenda: “Ela [a enfermeira] disse que os profissionais de saúde e os pacientes permanecem junto a três cadáveres no corredor de um hospital lotado. Ninguém está aqui para tratar dos corpos”. A informação sobre se se tratam, efetivamente, de cadáveres junto a doentes não foi ainda confirmada pela imprensa local. Assim como não é certo o dia em que o vídeo foi gravado, nem se os pacientes estão infetados com o vírus.

A weibo video posted by a person claiming to be a nurse in #Wuhan Red Cross Hospital. She said medical workers and patients were stuck with three deceased in a packed hospital corridor. No one is here to take care of the bodies. #WuhanPneumonia pic.twitter.com/MKumfLDPki — Thomas Yau (@Tominmedill) January 24, 2020

Perante a multiplicação de casos de pessoas infetadas com a nova estirpe do coronavírus — que veio das cobras — a China começou por anunciar que iria construir um hospital em apenas dez dias para tratar os doentes. Ao todo terá 25 mil metros quadrados. A inauguração está prevista para dia 3 de fevereiro. A unidade vai ter mil camas e médicos especializados em tratar o vírus.

Este sábado, perante o aumento do número de infetados (são quase 1.300 na China), o país anunciou que vai construir um segundo hospital, desta vez em 15 dias. Terá capacidade para 1.300 camas e chamar-se-á Leishenshan Hospital. As obras já começaram.

Além da China, a nova estirpe já chegou a outros 13 países: cinco casos detetados na Tailândia, cinco em Hong Kong, três em Singapura, três em Taiwan, dois em Macau, três no Japão, dois no Vietname, dois na Coreia do Sul, dois nos EUA, três em França, um no Nepal, quatro na Austrália e três na Malásia.

Hong Kong declara estado de emergência. E, em Wuhan, as ruas estão desertas

Este sábado, Hong Kong declarou o estado de emergência e vai manter encerradas as escolas durante as próximas semanas. Além disso, vai bloquear o acesso de comboios e aviões oriundos de Wuhan, que está de quarentena. Segundo a Associated Press, estão ainda de quarentena outras 16 cidades perto de Wuhan, que concentram 50 milhões de pessoas (mais do que a população de Nova Iorque, Londres, Paris e Moscovo em conjunto).

Vários vídeos nas redes sociais mostram as ruas de Wuhan completamente desertas. O jornalista Stephen McDonell, correspondente da BBC na China, tem relatado no Twitter o estado da cidade.

The streets are empty in the small towns of Hubei Province where the #coronavirus outbreak started. #China pic.twitter.com/uwycGlhDtQ — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) January 25, 2020

Just entered Hubei Province where the #coronarvirus outbreak started. virtually nobody on the streets here. At the checkpoint the police said we can go in but they won’t let us back out. It looks like the entire province of Hubei, population 30 million, to be locked down.#China pic.twitter.com/DnwPAT9Dgs — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) January 25, 2020

… e nos transportes que se dirigem a Wuhan.

The inside of a high speed train right now heading in the direction of #Hubei Province (where the #coronavirus outbreak started). #China #Wuhan pic.twitter.com/VBKHVfX7w6 — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) January 25, 2020

Stephen McDonell mostra ainda as medidas de segurança por que passou para entrar em Wuhan. “Mediram-me a temperatura”, relata.

Just passed a screening point in Henan close to the border with Hubei and had my temperature checked. #coronavirus #China pic.twitter.com/8ObXk18Uq9 — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) January 25, 2020

Já o Wall Street Journal avança que os Estados Unidos da América destacaram aviões charter para evacuar cidadãos americanos, incluindo diplomatas, da cidade de Wuhan.

Também este sábado, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças divulgou um comunicado, referindo que a chegada do vírus à Europa “não era inesperada”, mas “o facto de estes casos terem sido identificados” prova “um elevado nível de preparação para prevenir e controlar possíveis infeções”. A entidade acrescentou ainda que é provável que mais casos sejam detetados nos próximos dias.

“A maioria dos países da UE têm planos e medidas a decorrer para conter este tipo de infeções e a Europa tem laboratórios bem equipados que podem confirmar casos prováveis, assim como hospitais preparados para tratar pacientes infetados.”