Meu Deus como é bom negociar no modesto primeiro andar (à direita do leitão)

João Almeida, concordam apoiantes das duas candidaturas, fez um bom discurso e eficaz. Francisco Rodrigues dos Santos, concordam os apoiantes das duas candidaturas, fez um discurso empolgante e galvanizador. “Não eram só jotinhas, havia malta de muitas gerações, muitos cabelos grisalhos de pé, a aplaudi-lo”. Os dois (Rodrigues dos Santos e João Almeida) prosseguiram otimistas pelos corredores e foram cumprimentando os militantes. Todos os votos contam.

Pelo meio, Filipe Lobo d’Ávila tenta dificultar a tarefa a ambos. Conta, desde logo, com Altino Bessa, que é importante para conquistar votos no distrito de Braga. Mesmo que em Braga João Almeida tenha dois importantes apoios: Nuno Melo e Telmo Correia. Outro dos apoios importantes de Lobo d’Ávila é do membro da comissão política distrital de Lisboa, José Seabra Duque. Lobo d’Ávila revelou ainda no palanque que, durante a tarde, recebeu convites para integrar direções, mas que não se vende por lugares. E que, por isso, vai a votos. Do lado da candidatura de Francisco Rodrigues dos Santos apelava-se aos apoiantes de Lobo d’Ávila que optem pelo “voto útil” no líder da Juventude Popular para evitar a “continuidade”.

As contas para saber quem ganha são mais difíceis do que as da “barraquinha” do leitão, onde às 17h00 já tinham sido vendidas 500 sanduíches. A uma sandes por pessoa dá quase metade dos delegados.