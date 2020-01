Começou a falar do jogo, fez uma retrospetiva dos três anos no FC Porto, colocou o lugar à disposição de Pinto da Costa. Foi desta forma que Sérgio Conceição, treinador dos azuis e brancos, marcou presença na flash interview no Municipal de Braga após a terceira final consecutiva perdida desde que assumiu o comando da equipa.

“Estou a dizer que é preciso responsabilidade coletiva, a começar por mim. Não estou a falar do grupo de trabalho, mas de toda a gente. Porque é difícil… É difícil trabalhar em determinadas condições. No primeiro ano, sem reforços e sem dinheiro. No segundo, com falta de verdade desportiva. Este, ano sem união dentro do clube. Assim, fica difícil… Neste momento o meu lugar está à disposição do presidente. Boa noite”, atirou no final da intervenção na zona de entrevistas rápidas, saindo de rompante sem responder a mais nenhuma questão.

Antes, Sérgio Conceição tinha falado sobre o encontro entre parabéns a Rúben Amorim e ao Sp. Braga. “Não vi o golo mas foram alguns ressaltos e a bola ficou no jogador do Sp. Braga na última jogada. Mais uma vez tivemos infelicidade, num jogo em que podia ter caído para qualquer lado. Foi um jogo de grande intensidade, o Sp. Braga mais uma vez demonstrou características que durante a época não se vê normalmente. Quero dar aos parabéns ao Sp. Braga. No nosso caso, temos de olhar para dentro”, comentou sobre a final da Taça da Liga.

Em atualização