Patrícia Sampaio conquistou na tarde deste sábado a medalha de bronze na categoria de -78kg no Grand Prix de Telavive. A portuguesa venceu no combate decisivo a alemã Luise Malzhan, por wazari, já depois de ter ganho à também germânica (e neste caso favorita) Anna Maria Wagner no início das repescagens por ippon.

Antes, na primeira fase da competição, a jovem judoca portuguesa tinha ultrapassado a montenegrina Jovana Pekovic e a venzuelana Karen Leon, ambas por ippon, antes de sofrer a única derrota neste Grand Prix contra a austríaca Bernadette Graf, também por ippon.

Antes, Telma Monteiro tinha terminado a categoria de -57kg na quinta posição. Na primeira fase, a judoca que ganhou a medalha de bronze nos últimos Jogos Olímpicos venceu a angolana Diassonema Mucungui, a cazaque Sevara Nishanbayeva e a polaca Anna Borowska, perdendo depois nas meias-finais com a eslovena Kaja Kajler e na atribuição da medalha de bronze com Nora Gjakova, do Kosovo.

Em atualização