Do "falhei" aos "fascistas". Os sons mais importantes do congresso do CDS e a emissão especial da Rádio Observador

Do "falhei" aos "fascistas". Pode voltar a ouvir aqui os sons mais importantes do congresso do CDS. Siga os discursos, as reações e os comentários em direto na emissão especial da Rádio Observador.