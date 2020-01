O dia começou bem para a Seleção Nacional em Israel e terminou da melhor forma: depois da medalha de bronze de Patrícia Sampaio na categoria de -78kg, também Rochelle Nunes, em +78kg, conseguiu chegar ao último lugar pódio, após derrotar a sul-coreana Hayun Kim no combate decisivo das repescagens.

A judoca luso-brasileira do Benfica começou o dia a ganhar por castigos à croata Ivana Sutalo, seguindo-se novo triunfo agora por ippon diante da francesa Tahina Durand. A terminar a primeira fase da prova, Rochelle Nunes perdeu no golden point frente a Lasira Ceric, da Bósnia, caindo dessa forma para as repescagens.

Foi nessa fase que a atleta da Seleção garantiu a medalha de bronze, com triunfos diante da ucraniana Galyna Tarasova, por ippon, e da su-coreana Hayun Kim, por castigos. A francesa Romane Dicko ganhou a competição na categoria de +78kg, depois de derrotar no combate decisivo a holandesa Tessie Savelkous.

Este é o primeiro pódio de ano de Rochelle Nunes (um ano que ficará marcado pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, entre julho e agosto), depois dos bons resultados obtidos em 2019 como a medalha de prata por equipas mistas no Europeu ou os bronzes em Ecaterimburgo, Brasília, Tbilisi e… Telavive.