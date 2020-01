O tenista brasileiro João Souza, atual 742.º do ‘ranking’ mundial, foi irradiado por ter sido considerado culpado de viciação de resultados, anunciou este sábado a Unidade para a Integridade do Ténis. De acordo com o organismo, João Souza foi considerado culpado de ter viciado resultados em vários encontros dos circuitos ‘challenger’ e ‘future’, no Brasil, no México, nos Estados Unidos e na República Checa.

Além da suspensão para sempre, João Souza, de 31 anos, e que chegou a ser 69.º do mundo, vai ter de pagar uma multa de 200.000 euros.

A Unidade para a Integridade do Ténis revelou ainda que o brasileiro não colaborou na investigação, destruiu provas e pediu a outros tenistas para não darem o seu melhor em encontros.