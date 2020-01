Falar dos recordes de Kobe Bryant é difícil. Porque são muitos. Ao longo de 20 de carreira, nunca jogou por outra equipa que não os Lakers, um dado raro e cada vez mais escasso na atualidade. Foi cinco vezes campeão da NBA, duas vezes MVP das finais, MVP em 2008 e integrou 18 equipas All-Star, um número que só é superado pelas 19 de Kareem Abdul-Jabbar.

Foi até este sábado o terceiro melhor marcador da história da NBA: no dia antes de morrer, foi ultrapassado por LeBron James, também jogador do Lakers, e caiu para quarto numa lista que é liderada por Abdul-Jabbar.

No ano de rookie, bateu desde logo dois recordes, tornando-se o mais novo de sempre a jogar na NBA, com 18 anos e 72 dias, e ainda o mais novo a integrar um cinco titular, com 18 anos e 158 dias.

Por isso o melhor é mesmo ver os vídeos dos seus melhores momentos:

O difícil é escolher. A lenda fica para sempre.