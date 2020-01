"Dear Basketball". A curta de animação que valeu um Óscar polémico a Kobe

Bryant tinha sido preso em 2003 por alegado abuso sexual em 2003 e apesar de ter sido ilibado, as reações de indignação foram muitas. O basquetebolista foi acusado por uma empregada de um hotel Colorado de ter sido abusada, Bryant foi detido, mas afirmou sempre que a relação com a jovem de 19 tinha sido consensual. Depois a vítima optou por não ir a tribunal e chegou a acordo extra-judicial.

Mas numa cerimónia marcada pelo #MeToo e pelas muitas referências ao combate ao assédio sexual, o Óscar para Kobe foi visto quase como uma provocação, levando a várias e duras críticas nas redes sociais, Houve mesmo comparações com Harvey Weinstein e vivas a Hollywood

Rest In Peace to the greatest to ever do it, Kobe Bryant pic.twitter.com/ykAo26qXPw

— ctrl (@ctrlnow) January 26, 2020