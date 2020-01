O Benfica desloca-se este domingo ao terreno do Paços de Ferreira, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol, com os ‘encarnados’, líderes do campeonato, a procurarem a 18.ª vitória consecutiva fora de casa na competição.

A equipa lisboeta, que entra na segunda volta do campeonato com uma vantagem de sete pontos para o FC Porto – joga na terça-feira com o Gil Vicente –, quer aumentar o recorde de vitórias consecutivas fora no campeonato.

Já o Paços de Ferreira, que está em 15.º lugar na I Liga com 16 pontos, apenas dois acima da zona de despromoção, não perde desde a 13.ª jornada.

Também este domingo, o Famalicão, terceiro no campeonato, vai receber o Santa Clara, procurando manter a vantagem de dois pontos para o Sporting, quarto com 29, e de quatro para o Sporting de Braga, quinto com 27 pontos.

A equipa sensação do campeonato vai ter pela frente o Santa Clara, 14.º com 17 pontos, que vem de duas derrotas consecutivas.

Este domingo será também o dia da estreia de Bruno Lopes na equipa principal do Portimonense. O treinador, que estava nos sub-23, assume a equipa após a saída de António Folha, depois de uma série de cinco jogos sem vencer, com os algarvios a ficarem em 17.º, com 14 pontos, em zona de despromoção.

O Portimonense vai receber o Belenenses SAD, 16.º com 15 pontos, que na última ronda estreou Petit, o terceiro treinador da época nos ‘azuis’, e que não vencem desde a 12.ª jornada.

A fechar o dia, o lanterna-vermelha Desportivo das Aves, que venceu o Portimonense na última jornada, vai receber o Boavista, 12.º com 19 pontos, que não venceu nenhum dos últimos cinco jogos.

Antes, o Tondela, 10.º da I Liga com 20 pontos, que vem de quatro jogos sem vencer, recebe o Vitória de Setúbal, nono com 22, que na última jornada venceu o Belenenses SAD.

Programa da 18.ª jornada:

Domingo, 26 jan:

Tondela — Vitória de Setúbal, 15:00.

Famalicão — Santa Clara, 15:00.

Belenenses SAD — Portimonense, 15:00.

Paços de Ferreira — Benfica, 17:30.

Desportivo das Aves — Boavista, 20:00.

Segunda-feira, 27 jan:

Vitória de Guimarães — Rio Ave, 18:45.

Sporting — Marítimo, 21:00.

Terça-feira, 28 jan:

FC Porto — Gil Vicente, 20:15.

Quarta-feira, 29 jan:

Moreirense — Sporting de Braga, 20:15.