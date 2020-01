(Em atualização)

Kobe Bryant, um dos maiores basquetebolistas de sempre, morreu na manhã deste domingo em Calabasas, Califórnia, num desastre de helicóptero. A notícia começou por ser avançada pelo TMZ.

Segundo o mesmo site, Bryant viajava com, pelo menos, três outras pessoas num helicóptero privado, que se despenhou. Nenhum dos passageiros sobreviveu e a aeronave ter-se-á incendiado ao embater no chão: ao todo, cinco pessoas terão morrido devido ao desastre. A mulher do ex-basquetebolista, Vanessa Bryant, não estaria no helicóptero. As causas do desastre estão a ser investigadas. Bryant tinha 41 anos e quatro filhas — a mais nova nasceu em junho, há menos de um ano.

Kobe Bryant é considerado um dos melhores jogadores da NBA de todos os tempos e o melhor da última geração, interpretado normalmente como o sucessor de Michael Jordan na alta roda do basquetebol norte-americano e internacional. Ao longo de 20 de carreira, nunca jogou por outra equipa que não os Lakers, um dado raro e cada vez mais escasso na atualidade. Foi cinco vezes campeão da NBA, duas vezes MVP das Finais, MVP em 2008 e integrou 18 equipas All-Star, um número que só é superado pelas 19 de Kareem Abdul-Jabbar.

Terminou a carreira há quatro anos, em 2016, ano em que os Lakers anunciaram a retirada dos dois números que usou, o 8 e o 24, algo que nunca tinha acontecido na história da franquia da Califórnia. Em 2018, foi agraciado comum Oscar pela curta-metragem “Dear Basketball”, onde declarava toda a paixão pela modalidade que praticava. Foi até este sábado o terceiro melhor marcador da história da NBA: no dia antes de morrer, foi ultrapassado por LeBron James, também jogador do Lakers, e caiu para quarto numa lista que é liderada por Abdul-Jabbar. No Twitter, enquanto o jogo dos Lakers contra os 76ers ainda decorria e assim que James chegou aos 18 pontos que superavam a sua marca, Bryant felicitou-o e agradeceu-lhe por “continuar a levar o jogo para a frente”, naquela que acabou por ser a última publicação que fez nas redes sociais.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ???????? #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Kobe chegou aos Lakers em 1996, precisamente o ano em que saltou da universidade para a NBA, e foi a 13.ª escolha do draft desse mesmo ano. Jogava basquetebol desde muito novo, influenciado pelo pai, Joe Bryant, que também foi jogador nos anos 70 e 80 e acabou ter uma carreira de treinador em várias equipas. No ano de rookie, bateu desde logo dois recordes, tornando-se o mais novo de sempre a jogar na NBA, com 18 anos e 72 dias, e ainda o mais novo a integrar um cinco titular, com 18 anos e 158 dias. Teve poucos minutos no primeiro ano mas acabou por ganhar preponderância em 1998, beneficiado também pelas saídas de Eddie Jones e Nick Van Exel, e acabou por assinar uma extensão de contrato no valor de 70 milhões de euros. A chegada do treinador Phil Jackson à equipa de Los Angeles, no último ano do século XX, acabou por funcionar como ponto de viragem e uma alavanca necessária na carreira de Kobe Bryant.