Donald Trump, Idris Elba, Ellen Degeneres, Paula Abdul, Reese Witherspoon. Foram muitos os famosos que lamentaram, nas redes sociais, a morte de Kobe Bryant, num desastre de helicóptero na Califórnia. A filha de 13 anos de Bryant também morreu na queda do helicóptero, uma informação que só foi noticiado depois da informação inicial da morte da antiga estrela da NBA.

O presidente dos Estados Unidos considerou a morte de Bryant uma “notícia terrível”.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Já o ator britânico Idris Elba afirmou que se trata de “um dia triste” e que o ex-jogador será “recordado para sempre”.

Kobe is G. Will always be remembered @kobebryant A Sad day. — Idris Elba (@idriselba) January 26, 2020

Por seu lado, a norte-americana Reese Witherspoon manifestou-se “devastada” com a notícia da morte de Bryant, que qualificou de “atleta extraordinário e um homem genuinamente bondoso e maravilhoso”. A atriz também enviou “compaixão” e “orações” para a família do ex-jogador e para “toda a família da NBA”.

Just devastated to hear about #KobeBryant .????An extraordinary athlete, and a genuinely kind, wonderful man. Sending love, prayers & compassion to his family. To his entire @NBA family as well. — Reese Witherspoon (@ReeseW) January 26, 2020

“O meu coração está partido, pela sua mulher e pela sua família”, apontou a apresentadora de televisão Ellen DeGeneres. A também atriz disse-se “atordoada e entristecida pelas notícias”.

Like everyone, I’m stunned and saddened by the news about Kobe Bryant. My heart is broken for his wife and family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 26, 2020

A antiga bailarina e cantora Paula Abdul publicou uma foto sua com Bryant, a quem chamou de “querido amigo”. “O Kobe tinha uma grande coração e um amor ainda maior pela comunidade de Los Angeles. Através da sua fundação, mudou as vidas de tantas pessoas e famílias”, escreveu.

I am completely speechless and devastated at the unexpected passing of my dear friend, @kobebryant. Kobe had a big heart and an even bigger love for the community of Los Angeles. Through his foundation, he changed the lives of so many people and families with his wife, Vanessa. pic.twitter.com/4zs4zcjcfe — Paula Abdul (@PaulaAbdul) January 26, 2020

O presidente e CEO da Walt Disney referiu-se a Kobe como “um gigante no desporto e uma pessoa cheia de vida”. “Notícias terríveis e muito difíceis de processar”, completou.

Today we @WaltDisneyCo mourn the tragic loss of @kobebryant…a giant in sports and a person so full of life. Terrible news and so hard to process…. — Robert Iger (@RobertIger) January 26, 2020

O humorista Trevor Noah foi parco nas palavras para comentar o assunto: “Jesus. Isto parte o coração”.

Jesus this is heartbreaking. — Trevor Noah (@Trevornoah) January 26, 2020

Irmã de Michael Jackson, La Toya Jackson disse que as notícias são “devastadoras”.

Do lado dos jogadores, o esloveno dos Dallas Mavericks Luka Doncic não queria acreditar nas primeiras notícias que davam conta do desastre que vitimou Kobe Bryant, mas não sem antes ter dito: “por favor, não!”.

Mais tarde, publicou uma foto sua ao lado de Gianna, a filha de Bryant que também morreu no acidente.

???????????????????????? this is so sad! RIP???????????? pic.twitter.com/5ykf0drVSG — Luka Doncic (@luka7doncic) January 26, 2020

O antigo jogador Dwayne Wade, colega de Kobe Bryant na seleção olímpica de basquetebol dos EUA, também reagiu no Twitter.

Nooooooooooo God please No! — DWade (@DwyaneWade) January 26, 2020

A ginasta olímpica norte-americana Simone Biles também recorreu a uma foto: a de Bryant rodeado da equipa olímpica de ginástica dos Estados Unidos. E com uma frase: “Descansa em paz, Kobe”.