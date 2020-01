*Em atualização

Um avião comercial com 83 pessoas a bordo despenhou-se no Afeganistão, confirmaram as autoridades do país. Não há, ainda, informação sobre se há vítimas.

A aeronave caiu na cidade de Ghazni, a sudoeste de Cabul, uma região controlada pelos talibãs. As autoridades estão a apontar “problemas técnicos”, segundo a BBC. A aeronave, que fazia a ligação entre as cidades de Herat e Cabul, ter-se-á incendiado.

Inicialmente foi revelado que o avião Boeing pertencia à companhia estatal Ariana, mas a empresa desmentiu a informação. “Os aviões da Ariana que levantaram voo chegaram ao seu destino e nenhum se despenhou”, disse um representante da companhia aérea.

A aeronave despenhou-se às 13h10 hora local (9h10 em Portugal continental).