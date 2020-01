* Em atualização

O número de mortos devido ao novo coronavírus detetado na China aumentou para 80, após 24 novos óbitos registados na província de Hubei, o epicentro do contágio, anunciaram na madrugada desta segunda-feira as autoridades chinesas.

Nesta região foram detetados 371 novos doentes infetados pelo coronavírus (denominado provisoriamente 2019-nCoV), elevando o número de casos confirmados para mais de 2.700 em todo o território da China, segundo dados do Governo central. Em todo o território chinês existem agora 2.744 casos confirmados (foram descobertos mais 769 novos casos desde o último balanço oficial). O governo central chinês também salientou que ainda não se registaram mortes devido ao coronavírus fora da província de Hubei.

Este domingo, o ministro da Saúde chinês, Ma Xiaowei, avançou mais dados sobre o vírus. Ao que o país apurou, o coronavírus pode propagar-se antes de haver sintomas na pessoa infetada. Como afirmou à CNN William Schaffner, conselheiro da agência para a saúde dos EUA, esta informação “muda tudo”.

Segundo Schaffner, este dado faz com que seja precisa “reavaliar toda a estratégia” para conter-se a doença. Pessoas que nem sequer estão doentes podem estar a propagar o vírus sem o saberem.

A Comissão Nacional de Saúde chinesa afirma que 324 pacientes estão em estado grave. Pelo contrário, 49 pessoas conseguiram superaram a infeção com sucesso e receberam alta hospitalar. Em Pequim, uma bebé de nove meses também contraiu o vírus, segundo as autoridades de saúde municipais. Trata-se do doente mais novo a ser identificado até ao momento.

A dispersão do vírus pode aumentar nos próximos dias porque milhões de pessoas estão a viajar dentro da China e daí para outros países, no âmbito das celebrações do Ano Novo que inaugura o calendário lunar. As festividades começaram no sábado. Para conter o problema, o governo colocou os 11 milhões de residentes em Wuhan de quarentena e suspendeu a circulação de transportes para dentro e para fora da cidade. A circulação de veículos não essenciais está proibida desde as 00h00 de sábado em Wuhan.

Todos os viajantes que sejam identificados com sintomas de pneumonia serão “imediatamente transportados” para um centro médico, anunciou a CNS em comunicado citada pela agência de notícias francesa France Press. Além disso, a China tem enviado mensagens aos cidadãos pedindo-lhes que permaneçam em casa o mais que puderem e que façam deslocações à rua apenas quando for estritamente necessário. Nesses casos, é aconselhável a utilização de máscaras que tapem o nariz e a boca; e desinfetantes para as mãos. O presidente chinês Xi Jinping referiu-se no sábado à epidemia de coronavírus como uma situação “muito séria”.

O novo coronavírus foi detetado na cidade chinesa de Wuhan (centro) no final de 2019 e o anterior balanço apontava para 56 mortos na China. A maioria das pessoas infetadas encontram-se no território continental da China, mas há também casos confirmados em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, França, Austrália e Canadá.

Os Centros de Controlo de Prevenção de Doenças (CDC) nos EUA confirmaram os cinco casos de infeção por coronavírus. “Esperamos que haja mais casos”, indicou Nancy Messonnier, responsável dos CDC na área das doenças respiratórias numa conferência de imprensa por telefone com os jornalistas. A mesma responsável disse que estão em curso análises a amostras recolhidas em mais de 100 pacientes, em 26 Estados norte-americanos.

As cinco pessoas contaminadas pelo vírus estão na Califórnia, Arizona, Illinois e no Estado de Washington. Todas elas estão hospitalizadas. O risco de contágio é “fraco”, acrescentou Nancy Messonnier, precisando que todos os contagiados tinham “vindo recentemente de Wuhan”. Um viajante proveniente de Wuhan também foi considerado no domingo como o primeiro caso confirmado de coronavírus no Canadá.

Em Portugal, não se confirmou a infeção de um homem que apresentava suspeitas e que foi hospitalizado no sábado, em Lisboa, depois de ter regressado de Wuhan. Quanto às duas dezenas de portugueses que estão na zona afetada, Lisboa admite retirá-las para Portugal, mas não esclareceu ainda o modo como irá proceder.

O ministro da Saúde chinês, Ma Xiaowei, alertou no domingo que os infetados podem transmitir a doença durante o período de incubação, que demora entre um dia e duas semanas. Durante aquele período, os infetados não revelam sintomas, o que anula o efeito das medidas de rastreio, como medição de temperatura nos aeroportos ou estações de comboio. Os sintomas incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias.