O saldo das contas do Estado fechou o ano de 2019 nos 599 milhões de euros negativos, de acordo com um comunicado do Ministério das Finanças. Este défice é medido em contabilidade pública, numa ótica de caixa, quando o critério que vale para Bruxelas é o da contabilidade nacional que pondera os compromissos assumidos. Ainda assim, será o défice mais pequeno da história recente de Portugal e representa uma melhoria de 1643 milhões de euros face ao ano de 2018.

Com a receita a crescer 4,3%, acima da subida da despesa que se ficou pelos 2,3%, este resultado “permite cumprir o objetivo orçamental para 2019”, sublinham as Finanças num comunicado que antecipa a síntese de execução orçamental de dezembro. A meta prevista para o ano passado, em contabilidade nacional, é de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB). Para este ano, a proposta de Orçamento antecipa o primeiro excedente orçamental da história da democracia.

Na receita fiscal que cresceu 3,8%, o destaque das Finanças vai para o aumento da cobrança de IVA em 7%. Ainda mais expressivo foi o salto da receita das contribuições para a Segurança Social, mais 8,6% do que em 2018, que traduz o comportamento “muito favorável do mercado de trabalho”.

Pagamentos em atraso na saúde no mínimo e o investimento público no máximo da década

Do lado da despesa também há aumentos, com a subida de 4,6% dos gastos com salários dos funcionários públicos, o que reflete o descongelamento gradual da progressão nas carreiras entre 2018 e 2020. As contas relativas ao último mês do ano incorporam “pela primeira vez o pagamento de 100% dos direitos de progressão de mais de meio milhão de funcionários do Estado acumulados nos últimos dez anos”, sublinha o Ministério das Finanças e cujo efeito se vai continuar a sentir este ano.

É ainda assinalada a subida em 7% na despesa com salários na saúde, com ênfase para médicos e enfermeiros, e da educação. Ainda na saúde, o comunicado realça a diminuição em 262 milhões de euros nos pagamentos em atraso, o que em grande medida se deve à redução dos números relativos ao Serviço Nacional de Saúde que atingiram, dizem as Finanças, um mínimo histórico de 259 milhões de euros.

Outra nota é o aumento do investimento público em 20,6% feito pela administração central no ano passado, um número antecipado por Mário Centeno no Parlamento. Os transportes públicos foram o principal destinatário deste esforço, com destaque para a ferrovia. Segundo o Ministério das Finanças, o investimento público global do Estado (administrações públicas) atingiu o máximo da década.