Longas exposições que parecem tecidos, retratos de pessoas e animais por todo o mundo, paisagens que parecem padrões desenhados por alguém, diferentes tradições e profissões. A competição Travel Photographer of the The Year (TPOTY) já escolheu os vencedores da edição de 2019. Os prémios, aos quais foram a votos mais de 20 mil fotografias, premeiam fotógrafos com base nos seus portefólios ou em single shots (fotografias únicas). O português José Cardozo, que conta já com vários prémios, recebeu uma menção especial na categoria “Arte de Viajar”, com uma fotografia que capta as margens do Lago Bogoria, no Quénia, onde se podem observar bandos de flamingos.

A grande vencedora da edição de 2019, que ganhou o prémio de “Melhor Fotógrafa de Viagem do Ano” foi a espanhola Katy Gomez Catalina, uma fotógrafa amadora doutorada em Medicina Veterinária que é apaixonada por viajar, tendo já visitado mais de 60 países. Katy é a segunda mulher a vencer este prémio. As suas fotografias já foram expostas em Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Índia, Irão e Colômbia. As oito fotos a preto e branco que lhe valeram a vitória retratam vários locais, desde Uganda a França.

“Eu olho para o mundo, não apenas para testemunhar o que vejo, mas principalmente para expressar uma perspetiva pessoal, um ponto de vista, uma interpretação e não apenas uma representação. Os meus temas são muito variados, sendo a fotografia de viagem um elo comum em todo o meu trabalho. (…) com estas imagens componho a minha história de viagem como um escritor com o seu diário. Não tiro fotos para as outras pessoas, mas para mim, pelo puro prazer de fotografar. Mas, se também conseguir evocar alguma emoção naqueles que as veem, a minha satisfação é multiplicada”, garantiu.

Já na categoria de “Fotógrafo Jovem do Ano” a escolha recaiu sobre Indigo Larmour, uma rapariga irlandesa de 11 anos que nasceu em Abu Dhabi e viaja desde as três semanas de idade. Depois de viver na Índia durante dois anos, Indigo e a sua família encontram-se em viagem numa autocaravana com destino ao Reino Unido. As quatro fotografias mostram várias tarefas e foram todas tiradas na Índia.

Julgados por um painel de especialistas em imagem, incluindo Essdras M. Suarez, vencedor de um Pulitzer, a competição anual recebe inscrições de fotógrafos amadores, semi-profissionais e profissionais de mais de 140 países. Os prémios dividem-se em várias categorias, incluindo quatro secções de portfólios: Arte de Viajar, Planeta em Risco, Pessoas e Culturas e Emoções e Aventuras.

Veja a fotogaleria e deslumbre-se com os trabalhos dos vencedores de todas as categorias.