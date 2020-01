Harry Potter e a Câmara dos Segredos foi publicado, em português, em janeiro de 2000. O segundo volume da saga de J.K. Rowling chegou a Portugal dois anos depois da edição em inglês, que tinha saído no verão de 1998, e apenas alguns meses antes da edição de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, cuja versão original tinha sido publicada um ano antes.

Para assinalar os 20 anos da chegada a Portugal de Harry Potter e a Câmara dos Segredos, a Presença vai lançar uma edição comemorativa em capa dura com sobrecapas dedicadas às quatro equipas de Hogwarts — Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw e Slytherin –, à semelhança do que foi feito no ano passado, por altura dos 20 anos da publicação em português de Harry Potter e a Pedra Filosofal.

4 fotos

Esta edição especial começou a ser publicada em 2017 pela Bloomsbury, por altura dos 20 anos da publicação de Harry Potter. Até ao momento, a editora inglesa lançou os três primeiros volumes da saga. Em 2020, saiu a edição comemorativa (em duas versões, com capa colorida ou preta) de Harry Potter e o Cálice de Fogo, que foi editada em inglês no ano 2000.

No Parque das Nações, em Lisboa, esta ainda patente uma exposição internacional dedicada ao universo Harry Potter, com adereços usados nos filmes da saga.

Harry Potter: A Exposição decorre até 8 de abril, e a abertura contou com a presença James e Oliver Phelps, os atores que interpretaram o papel dos gémeos Fred e George Weasley nas adaptações cinematográficas das obras de Rowling. Em entrevista ao Observador, admitiram que tinham saudades das gravações, mas não tanto do processo de preparação, que incluía pintar regularmente o cabelo de ruivo