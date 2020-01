Kobe Bryant. Helicóptero voava sob condições de visibilidade reduzida

O helicóptero que se despenhou este domingo com Kobe Bryant e mais oito pessoas a bordo estava a voar sob regras especiais de voo devido a condições de visibilidade reduzida, segundo uma conversa entre o piloto e o controlo de tráfego aéreo captada pelo site LiveATC.net, avançou a CNN. Ou seja, as condições climatéricas no momento em que o helicóptero levantou voo eram más, devido à humidade e ao nevoeiro.

Aliás, a visibilidade era tão reduzida que a Polícia de Los Angeles retirou todos os seus helicópteros do ar por questões de segurança, segundo o porta-voz da polícia, Josh Rubenstein.

Contudo, as causas do desastre que vitimou Kobe Bryant e os restantes tripulantes ainda não foram apuradas pelas autoridades norte-americanas.

Segundo a estação televisiva, o piloto foi autorizado pela torre de controlo do aeroporto de Burbank a voar sob condições climatéricas piores do que as permitidas nas regras visuais especiais (VFR) utilizando a distância permitida. “Mantendo as regras especiais de voo a 2,500 ou menos”, confirmou o piloto à torre.

Pouco depois, escreve a CNN, o piloto pede um “seguimento de voo”, no qual o controlador que está na torre se mantém em contacto constante com o helicóptero, que lhe foi negado: “ainda estás a um nível muito baixo para um seguimento de voo”, respondeu o controlador. Isto poderá querer dizer que o helicóptero estava muito baixo para poder ser visto através dos radares.

A causa da queda voo ainda não é conhecida e a investigação tem sido dificultada pelas condições de acesso à aeronave. “É um pesadelo em termos de logística, porque o local do acidente não é de fácil acesso”, afirmou o sheriff do município de Los Angeles.

O resgate dos restos mortais das vítimas está em andamento e poderá demorar vários dias, conforme foi adiantado no domingo pelas autoridades, que não confirmaram a identidade dos tripulantes.

A comunicação social, as organizações e os familiares, no entanto, têm divulgado a identidade de alguns dos passageiros.

A bordo do helicóptero seguiam, para além de Kobe e da filha Gianna, John Altobelli, um treinador de basebol, a sua mulher, Keri Altobelli, e a sua filha Alyssa Altobelli, confirmou o irmão do treinador à CNN. A Alyssa era colega de equipa de Gianna e viajava frequentemente com o pai devido às competições de basquetebol.

It is with the heaviest of hearts that we announce the passing of Orange Coast College head baseball coach John Altobelli. He was a coach, a colleague, a mentor and a friend at OCC for 27 years. Read our full statement at https://t.co/ttTGWOZKnm pic.twitter.com/ch8ilLHHl4 — Orange Coast College (@orangecoast) January 26, 2020

Christina Mauser, outra mãe que também morreu no desastre, era assistente de basquetebol feminino numa escola privada em Corona del Mar, na California.

“Os meus filhos e eu estamos devastados. Perdemos a nossa linda mulher e mãe hoje num acidente de helicóptero”, escreveu o seu marido Matt Mauser numa publicação no Facebook.