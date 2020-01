O médio francês do Lyon Lucas Tousart vai reforçar os alemães do Hertha de Berlim no final da temporada a troco de 25 milhões de euros, informou esta segunda-feira o clube da Liga francesa de futebol.

Em comunicado, o clube em que atua o internacional português Anthony Lopes refere que Tousart fica no atual quinto classificado do campeonato gaulês até ao fim da época a título de empréstimo.

Por sua vez, o clube da capital alemã não revelou a duração do contrato, mas explicou as razões que levaram à contratação do jovem médio, de 22 anos.

“Recebemos um jogador jovem e com experiência internacional de um clube da Liga dos Campeões, que nos ajudará com as qualidades já mostradas. Na próxima temporada, fortalecerá o nosso meio-campo”, referiu o diretor desportivo, Michael Preetz.