Ainda nem trinta segundos passavam do discurso de Mário Centeno aos deputados e o ministro das Finanças já disparava sobre a oposição: “Uns pretendem mais despesa, outros propagandeiam menos impostos, e alguns propõem ainda as duas coisas ao mesmo tempo. Todos apostam no crescimento. Como se o orçamento fosse uma casa de apostas”, disse Mário Centeno na última audição a membros do Governo deste processo orçamental.

Fazendo um balanço positivo dos últimos 4 anos, o ministro sublinha que os valores do défice são melhores do que os registados ao longo de 45 anos, até 2015, e atira que não pode ser deixado aos jovens “um futuro caracterizado por convites para emigrar e impostos para pagar dívidas ao passado”.

Centeno afirma também que na última legislatura Portugal reduziu a dívida externa líquida em 15 pontos percentuais. “Repito, para que na casa da democracia não se volte a faltar à verdade dos dados: a dívida externa tem diminuído e com ela os riscos para o futuro”, disse.

Insistindo que os impostos baixaram nos últimos 4 anos, com “uma redução superior a 2 mil milhões de euros”, nomeadamente em IRS, Mário Centeno garantiu que o OE2020 “continua este caminho”. Fez ainda um balanço positivo do crescimento económico, que sobe “consecutivamente há 23 trimestres”, e do investimento, que “passou de 15,5% do PIB em 2015 para 18,5% do PIB em 2019, devendo chegar aos 19,1% em 2020”.

O PSD respondeu, por Duarte Pacheco, que diz ter ouvido “um momento de humor” por parte do ministro, acusando-o de ter apresentado um orçamento que “é uma fraude política” que só ao governo e ao PS satisfaz. Contestou ainda os números do ministro, respondendo que “não fica bem dizer tantas inverdades na casa da democracia”.

Em atualização