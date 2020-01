Algumas semanas antes de morrer num desastre de helicóptero, Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquetebol de sempre, foi filmado a ajudar vítimas de um acidente de carro na Califórnia.

As imagens de um vídeo amador publicado nas redes sociais mostram Bryant, num fato-de-treino rosado, a dirigir-se para junto de alguns dos envolvidos no acidente para os ajudar, e aparentemente reconfortar, até que as equipas de socorro chegassem. O vídeo foi filmado a 13 de dezembro.

O carro em que seguia o ex-basquetebolista, um SUV preto, saiu ileso. Num dos planos do vídeo, é mesmo possível ver que o norte-americano deixa as portas do próprio carro abertas para se juntar às vítimas do acidente rodoviário. Também gesticula para redirecionar o trânsito.

Newport beach few weeks ago, Kobe Bryant witnessed a big car crash and stayed to comfort all the victims and to make sure everyone was okay. This is what I mean when I say this man was a legend on and off the court. RIP Kobe & his daughter Gianna, we love you forever. ❤️ pic.twitter.com/ufIBPyJG99

— Disoriented Youth (@DisorientYouth) January 26, 2020