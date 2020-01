A Polícia Judiciária (PJ) intercetou um veleiro com 1.820 quilos de cocaína, no âmbito de uma “complexa operação de combate ao tráfico transcontinental de estupefacientes por via marítima“, anunciou a Polícia.

A “Operação Glória” decorreu durante as últimas duas semanas, foi executada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes com o apoio da Marinha e da Força Aérea e levou à detenção de dois homens. “No decurso desta ação (…), foi possível localizar e depois intercetar, em pleno Oceano Atlântico, num quadro de grande adversidade meteorológica, uma embarcação do tipo veleiro que estava a ser utilizada para o transporte de 1.820 kg de cocaína“, refere a nota da PJ.

Esta operação foi realizada a propósito de uma investigação iniciada na sequência de troca de informação no Maritime Analysis and Operations Centre — Narcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, da Direction Nationale du Reiseignement et des Enquêtes Douaniers das Alfândegas Francesas, da National Crime Agency do Reino Unido, da Drug Enforcement Administration dos EUA e da Unidad de Drogas y Crimen Organizado do Cuerpo Nacional de Polícia de Espanha. A Polícia Federal do Brasil também esteve envolvida na operação.

A PJ acrescenta que os dois homens detidos são estrangeiros, de 51 e 53 anos, e serão esta segunda-feira presentes à autoridade judicial. Além da droga, foi apreendida a embarcação, diversos equipamentos e documentação.