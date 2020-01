Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva regressa já esta segunda-feira ao território continental, principalmente nas regiões do Norte e Centro do país — as previsões meteorológicas apontam para uma semana invernosa. Nas zonas mais altas, como a Serra da Estrela, há possibilidade de neve. No Alentejo e no Algarve os aguaceiros serão fracos e dispersos.

As temperaturas mínimas vão subir, variando entre os 3ºC (em Bragança) e os 12ºC (em Viana do Castelo e Lisboa). As temperaturas máximas vão estar entre os 8ºC (na Guarda) e os 17ºC (em Sagres, Faro e Setúbal). O vento vai ser moderado durante esta segunda-feira.

Para terça-feira as previsões são de céu geralmente muito nublado. No Minho e Douro Litoral a chuva vai continuar e no Norte e Centro o vento moderado a forte vai regressar.

No Norte as temperaturas máximas vão subir, podendo variar entre os 12ºC e os 16ºC e no Centro entre os 14ºC e os 17ºC. As previsões apontam para os 17ºC em Lisboa, Leiria e Aveiro.

De acordo com as previsões do IPMA, o próximo fim de semana não será de chuva.