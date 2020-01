O PSD avança com uma proposta de alteração para “reduzir a baixa de IVA aplicável ao consumo de eletricidade para uso doméstico, com efeitos a partir de 1 de julho”, de 23% para 6%. Numa conferência de imprensa esta tarde na Assembleia da República, os sociais-democratas consideraram a proposta de Orçamento do Estado do Governo para o próximo ano “uma fraude política”, como disse o vice da bancada parlamentar, Afonso Oliveira.

O PSD estima que esta alteração do IVA da luz terá um impacto orçamental de 125 milhões de euros que espera poder compensar com outras medidas que propõe, como a redução das despesas ministeriais e de consumos intermédios. Medidas que poderão “perfeitamente acomodar uma redução da eletricidade dos portugueses”, defendeu o deputado. “Não há nenhuma posição de acordo com nenhum partido” que defenda o mesmo — e a esquerda defende –, diz o deputado, mas ao mesmo tempo não fecha a porta a futuros entendimentos: “Vamos analisar”.

Quanto ao Governo e às acusações de irresponsabilidade sobre as propostas de alteração que visam a redução do IVA da Luz, o PSD aponta que se o Governo está a negociar em Bruxelas (como comité do IVA), é porque tem margem orçamental para acomodar uma medida desta natureza. “Ou o Governo está de boa fé e devia dizer quanto estima que a modelação que propõe custará ou está de má fé e tem lá zero porque não pretende fazer redução nenhuma”, detalhou ainda o deputado Duarte Pacheco.

Serão mais de 60 as propostas de alteração entregues pelo PSD (o prazo para que entrem no Parlamento termina esta segunda-feira). E os sociais-democratas garantem que “a ideia não é criar perturbação em termos de contas públicas, mas acrescentar valor e responder às preocupações dos portugueses”.