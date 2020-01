Rui Pinto é mesmo a fonte do material que deu origem ao caso Luanda Leaks. Um comunicado, citado pelo Público, de Francisco Teixeira da Mota e William Bourbon, dois advogados que estão a defender o hacker, confirma a suspeita da Polícia Judiciária, de que o hacker português cujo julgamento está a decorrer é, também, a fonte das revelações sobre os negócios da angolana Isabel dos Santos.

À Rádio Observador, o advogado Francisco Teixeira da Mota explicou que “desde o princípio que era intenção [de Rui Pinto] revelar a autoria da entrega à plataforma de defesa dos whistleblowers e da luta contra a corrupção um disco rígido com esta documentação”. O advogado revela que essa informação foi entregue por Rui Pinto “há mais de um ano” e acrescenta que o hacker “aguardava que o trabalho [jornalístico] ficasse concluído para assumir que tinha sido ele o whistleblower“, isto é, o denunciante das alegadas irregularidades cometidas por Isabel dos Santos e outros.

O advogado acrescenta que não tem receios sobre a segurança de Rui Pinto — “ele está bem, não tem tido ameaças” — mas diz ter “mais receio de que em nome da segurança a administração prisional o queira colocar num estabelecimento prisional de alta segurança, dificultando-lhe o contacto com a família e com a defesa”. Poderia ser uma decisão justificada com “proteção” mas que acabaria por punir Rui Pinto, defende o Francisco Teixeira da Mota.

Já este fim de semana foi noticiado que a Polícia Judiciária acreditava que o hacker português Rui Pinto tinha sido o denunciante por detrás da fuga de informação do processo Luanda Leaks. Mais de 715 mil ficheiros foram partilhados com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, através de uma plataforma de proteção de denunciantes em África, a PPLAAF. Mas muitos dos documentos que têm sido divulgados fazem parte do processo em julgamento Football Leaks (que acusa Rui Pinto de 90 crimes), assim como de outros inquéritos em investigação.