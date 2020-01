Em direto/ Sporting-Marítimo. Jesé Rodríguez e Luís Neto são titulares, Sporar e Jovane Cabral no banco

Depois da derrota com o Benfica e da eliminação da Taça da Liga, Sporting recebe Marítimo em Alvalade com o objetivo de vencer e passar o Famalicão (que perdeu o Santa Clara) no terceiro lugar.