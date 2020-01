(Em atualização)

Foi através da página pessoal de Facebook, numa publicação aberta ao público, que André Ventura comentou uma das propostas de alteração ao Orçamento do Estado 2020 do Livre, dirigindo-se à deputada única do partido Joacine Katar Moreira.

Eu proponho que a própria deputada Joacine seja devolvida ao seu país de origem. Seria muito mais tranquilo para todos… inclusivamente para o seu partido! Mas sobretudo para Portugal!”

A publicação refere-se à proposta do Livre para que o património dos museus seja devolvido às ex-colónias, uma proposta que já integrava aliás o programa eleitoral do partido, sendo que o deputado único do Chega “propõe” que a deputada Joacine Katar Moreira “seja devolvida ao seu país de origem”.

De acordo com André Ventura a “devolução” de Joacine “seria muito mais tranquilo para todos”, mencionando ainda diretamente o partido pelo qual a deputada foi eleita, numa alusão às polémicas que têm envolvido o mandato da deputada única do Livre e a hipotética retirada de confiança da parte do partido.

Ao Observador, o deputado diz que fica “absolutamente revoltado” com a abordagem que trata “toda a história como má”. “Qualquer dia nos vamos começar a reescrever a história de tal forma que tudo aquilo que tínhamos feito nos últimos oito séculos vamos ter agora que reparar. Então e tudo aquilo que levamos de bom ao mundo também nos vão dar de volta? Não faz sentido, não cabe na cabeça de ninguém”, afirmou André Ventura.

O deputado afirma que usou uma “linguagem algo irónica” na publicação que fez na rede social. “O que eu disse ali, numa linguagem algo irónica, foi que quem não gosta da nossa história, quem não se integra e quem não entende a nossa história, quem acha que nós somos assim tão maus não está cá a fazer nada foi isso que no fundo quis dizer”, disse.

Reagindo ainda ao comunicado que o partido difundiu, André Ventura diz que não serão “comunicados” que o irão inibir e deixar de expressar a sua “opinião publicamente” considerando ainda que este posicionamento “estimula ódios e racismo e não traz nada de bom para o debate político”.

Livre queixa-se de “ataques de carácter e referências de índole racista por parte de deputados e dirigentes partidários da direita”

Em comunicado, o Livre já reagiu àquilo que considera serem “contínuos ataques de caráter e referências de índole racista” que “têm como alvo” a deputada única representante do partido. “O Livre não pode deixar de repudiar veementemente esses ataques e o uso de uma linguagem depreciativa e difamatória, que perpetua estigmas racistas e sexistas na sociedade portuguesa”, lê-se no documento.

O partido considera que “as divergências políticas não podem dar lugar nunca a manifestações discriminatórias”, agravadas pelo facto de terem sido feitas por “representantes eleitos para a Assembleia da República e por responsáveis políticos e partidários”.

“O Livre está e estará sempre na linha da frente no combate a todas as discriminações e repudia as declarações sexistas e deselegantes de Francisco Rodrigues dos Santos e as palavras deploráveis e racistas de André Ventura, deputado da extrema-direita portuguesa”, escreveu o partido.

Recorde-se que à saída do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, ao início desta tarde, o recém eleito líder do CDS afirmou que “no CDS não há Joacines”, quando foi questionado sobre eventuais alterações na constituição do grupo parlamentar.

Bloco de Esquerda fala de “falta de noção democrática”

Também o deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, já reagiu no Twitter — numa publicação republicada pela líder dos bloquistas Catarina Martins, para dizer que o partido irá propor uma “frontal condenação” ao Presidente da Assembleia da República “e a todos os parlamentares”.

O líder da bancada do BE afirma que a expressão de André Ventura é de “racismo e falta de noção democrática”.