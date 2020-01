Questionado esta terça-feira sobre o escândalo dos Luanda Leaks e a (ainda) presença de Isabel dos Santos em 42,5% do capital do EuroBic, o presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE) lamentou a “confusão legislativa” vigente na zona Euro no que toca às regras de avaliação de idoneidade no setor da banca e admitiu a insatisfação do regulador com a situação.

“Não estou muito contente, para ser honesto. Não é com o nosso desempenho ou do Banco de Portugal. Mas não estou contente com a relativa confusão na configuração legislativa para fazer uma avaliação de idoneidade de forma apropriada. É uma das áreas menos harmonizadas na União”, disse o italiano Andrea Enria, na conferência de imprensa de apresentação da avaliação anual aos requisitos de rácio de capital do BCE aos bancos europeus, citado pelo Eco.