A Câmara Municipal da Guarda inaugura na quarta-feira duas “Salas de Aula do Futuro” para apoio aos alunos de duas escolas do 1.º ciclo do ensino básico (CEB) da cidade, foi esta terça-feira anunciado.

Segundo o presidente do Município da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, as salas vão servir mais de duas centenas de alunos do 1.º CEB da Escola EB Augusto Gil (Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque) e do Centro Escolar da Sequeira (Agrupamento de Escolas da Sé). As duas salas representam “novas formas de aprender e novas formas de ensinar”, e são consideradas essenciais “para o desenvolvimento escolar” dos alunos abrangidos.

Além da utilização das novas tecnologias, conseguimos, através das novas tecnologias, transmitir, de acordo com a seleção que cada professor quer fazer das matérias, tratar essas matérias de forma avançada e de forma a facilitar a aprendizagem e a cativar melhor os nossos alunos através das novas tecnologias”, justificou.

De acordo com Carlos Chaves Monteiro, as duas “Salas de Aula do Futuro” permitirão utilizar as novas tecnologias para “captar maior atenção e maior aprendizagem” por parte dos alunos.

É algo que não é inovador, mas na Guarda é. E nós [Guarda] também temos que estar próximo das novas metodologias de ensino. E, desde logo, estas duas salas vão colocar-nos numa posição de charneira, comparativamente com outras cidades do país”, justificou.

O município da Guarda investiu um total de 60 mil euros na criação das duas “Salas de Aula do Futuro”.

O investimento, que vem juntar-se ao montante de mais de meio milhão de euros que a autarquia investiu no setor da educação no início do ano letivo de 2019/2020, é considerado “crucial” para a criação de “metodologias novas de aprendizagem e de ensino”.

Estamos cientes de que estas salas irão responder e que este investimento também irá ter o retorno necessário para que os nossos alunos possam, no futuro, ter maior capacidade e abrangência naquilo que são os respetivos desafios quer na escola quer, um dia, na Universidade”, rematou Carlos Chaves Monteiro.

As novas salas destinam-se à utilização de todos os alunos dos dois estabelecimentos de ensino do 1.º CEB onde se localizam (Escola EB Augusto Gil e Centro Escolar da Sequeira), mas existe a possibilidade de virem a ser utilizadas por crianças de outras escolas da cidade e do concelho da Guarda.

A “Sala de Aula do Futuro” da Escola EB Augusto Gil será inaugurada pelo autarca da Guarda pelas 10h30 de quarta-feira e a do Centro Escolar da Sequeira tem o corte da fita agendado para uma hora depois.