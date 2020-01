A Polícia Judiciária (PJ) deteve um segurança de uma discoteca em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, suspeito de ter esfaqueado um cliente, durante desacatos no estabelecimento, informou esta terça-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi deita na passada segunda-feira, tendo agora a polícia três pessoas detidas por suspeitas de envolvimento nos factos ocorridos em 8 de junho de 2019. Na ocasião, dois grupos de clientes envolveram-se em agressões no interior do estabelecimento de diversão noturna situado em Nogueira de Regedoura, facto que motivou a intervenção da equipa de segurança. “Na sequência, o ora detido, elemento associado à segurança da discoteca, atingiu gravemente um cliente com uma arma branca, tendo a vítima corrido perigo de vida”, refere a mesma nota.

Segundo a PJ, o homem agora detido, de 44 anos, tem antecedentes criminais pela prática dos crimes de condução sem habilitação legal e de ameaça.

O suspeito, que foi detido pela prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e detenção de arma proibida, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação. Os outros dois detidos, um segurança que terá disparado contra várias pessoas e uma mulher que terá agredido um homem com uma arma branca no pescoço, estão a aguardar o desfecho da investigação em prisão preventiva.