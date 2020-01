Há pelo menos um momento no genérico de “Cheer” em que a imagem parece começar a andar para trás. O efeito em câmara lenta sugere o impossível: um castelo de cartas que, em vez de desabar, flutua de volta ao equilíbrio original. Aqui o termo é “pirâmide” e assenta, não em pedras ou cartas de jogar, mas sobre os ombros dos melhores cheerleaders dos Estados Unidos. A ilusão prevalece bem para além das primeiras cenas. Só a meio da nova mini-série documental da Netflix é que se tem a certeza de que, ali, a haver algum efeito especial, só a fé em que é possível contornar as leis da física – e da vida em geral.

Ao longo de seis episódios de quase uma hora, “Cheer” acompanha o percurso dos 13 vezes campeões nacionais de cheerleading até à prova mais importante do ano, o campeonato de equipas universitárias em Daytona Beach, na Flórida. É lá que se decide o título. E por esta altura o mais provável é que esteja a achar no mínimo bizarra toda esta atenção atribuída a uma modalidade que nem sabia que existia. Não está sozinho. Mesmo nos EUA, este é um fenómeno de franjas. Aliás, mesmo em Corsicana, cidade perdida do Texas, onde vivem menos de 25 mil pessoas, a maior parte desconhece que a faculdade local, Navarro College, tem a melhor equipa de “cheer” do país. Nada disto impediu o realizador Greg Whiteley, que passara os anos anteriores a acompanhar equipas de futebol americano, de considerar estes atletas “os mais duros” que já filmou.

Dos pulos e pompons nas laterais dos campos de futebol americano, o “cheer” evoluiu para uma mistura de dança e ginástica altamente competitiva. Mantêm-se a música bombada, as saias e calções curtos, a maquilhagem excessiva e os sorrisos kodak. E podíamos ficar-nos por aqui. Mas logo nos primeiros minutos percebemos que este universo paralelo vai muito além das purpurinas. “As técnicas que hoje executamos são uma loucura”, arranca a treinadora de Navarro, Monica Aldama, uma figura tão implacável como maternal. “Não sei quanto mais poderemos forçar a barra.” O que não a impede de passar toda a série a tentar. E a sofrer as consequências.

[o trailer de “Cheer”:]

“Cheer” é feito de tensão. Entre as aspirações idealizadas de um grupo de miúdos e o peso incontornável das suas histórias reais. Entre as lesões e o glamour. Entre a força necessária para erguer uma pirâmide humana e a fragilidade essencial de uma estrutura assim. É, afinal, desporto de alta-competição. Com todos os seus dramas privados e vitórias partilhadas. Uma das diferenças aqui é que a única barreira entre uma queda e o chão, é a pele – e a confiança naquela tribo, traduzida num grupo de braços que podem ou não estar ali. Além do treino, da flexibilidade, do equilíbrio e da vontade, há uma capacidade fundamental para ser capaz de voar: não pensar. Porque muitos daqueles números podem ser fatais. Ao mesmo tempo, o foco tem de ser absoluto. Porque a mínima desconcentração pode deitar tudo a perder. Nome alternativo a “Cheer”? “Pain”. Porque por trás de toda aquela alegria, há pelo menos igual quantidade de dor. Física e psicológica.

Quando se torna evidente que todos têm noção de que o reconhecimento fora daquele microcosmo será nulo e que a carreira de um cheerleader dura apenas o tempo da adolescência, ou seja, vai acabar no momento em que saírem do programa de dois anos daquela faculdade de terceira categoria perdida no Texas mais profundo, homofóbico e pró-armas, torna-se cada vez mais insistente a pergunta, “porquê?”: “Fazer isto porquê?”

Num registo que tanto vai da reality-TV ao que podia ser o mais extraordinário Wiseman, o documentarista conhecido pelas longas experiências de observação imersiva (são preciosas as sequências dos rapazes a assistirem no dormitório ao reality-show “Bad Girls Club”), “Cheer” apresenta-nos em pormenor as vidas de cinco destes miúdos, vindos de diferentes pontos do país, cada um figura-chave na narrativa. Ladarius, o prodígio de flexibilidade e expressão que cresceu numa casa de acolhimento, também aí excluído pelos irmãos, conta, “por ser frutinha”. A frágil Morgan, outra órfã por abandono, disposta a tudo para agradar à treinadora, mesmo contrariando as ordens do médico. Lexy, cabelo oxigenado, vaporizador em punho e um talento acrobático sobrenatural, que se não estivesse ali, diz, o mais provável seria estar na prisão. Gaby, estrela infantil do YouTube, estrela actual do Instagram (1 milhão de seguidores), principal investimento e negócio dos pais. E, por fim, Jerry, a alma da equipa, o ex-obeso que esconde a sua mais profunda tragédia pessoal por trás de uma personalidade esfuziante e incentivos estridentes: “YEAAAAH. És linda!”

É sempre um terreno movediço, o ascendente que um treinador tem sobre um grupo de miúdos. Mais ainda um grupo de miúdos perdidos. Ao longo da série vão aparecendo ex-alunos que falam da importância de Monica Aldano nas suas vidas. Um deles, hoje bombeiro, conta que antes de tomar uma decisão mais difícil se pergunta sempre, “O que faria a Monica neste caso?” Se há uma palavra repetida ao longo de toda a série, ela é “estrutura”. E Monica é estrutura. É constante. É rígida. É inexpugnável. Também ela tem os seus demónios. Uma carreira que não aconteceu porque optou pelos filhos e pela família. Um MBA da Universidade do Texas desperdiçado – ou, visto de outra forma, aplicado ali.

Veja aqui imagens de "Cheer" (Netflix) 12 fotos

Quando Aldano, toda ela botas de salto alto, madeixas loiras e calças justas, diz que escolheu uma das atletas em detrimento da outra porque é mais bonita; quando ela insiste que os miúdos, já com lesões graves, se arrisquem de novo; quando ela manipula os elementos mais vulneráveis do grupo para chegar aos mais ariscos: é difícil gostar dela. Mas depois percebe-se que outra palavra para “estrutura” é “controlo”, outra é “casa” e outra ainda, se calhar mais difícil de pronunciar, é “amor”. E é isso que cada um daqueles miúdos procura. Naquela bolha, consegue-o, pelo menos em algumas das suas declinações: segurança, dedicação, respeito. É esse o apelo, que com sorte conseguirão transpor para o resto das suas vidas. Há ali alguém que acredita neles. Que lhes dá todo o seu tempo. E não é só para ganhar o campeonato, como fica claro quando Aldano assume os confrontos com o pastor da sua igreja em defesa dos seus cheerleaders gay.

Se “Cheer” arrasa o preconceito estético inicial com uma série de histórias bem contadas, agarra-nos de forma definitiva quando da empatia passamos à admiração. Há poucas coisas mais arrebatadoras do que ver alguém atingir a excelência – e o caminho que percorre para lá chegar. A alta-competição é um lugar cruel. A maior parte destes miúdos tem tudo contra eles. E mesmo assim persistem, naquilo que para muitos será visto como uma luta inglória e sem sentido. Também haverá sempre pessoas para quem o futebol se reduz a 22 homens atrás de uma bola.

O engenheiro dentro de nós dirá que a parte mais importante de uma pirâmide é a base. O arquitecto falará na relação com as pré-existências. E um esteta considerará a harmonia. Vendo “Cheer”, a decisão vai para o conjunto. Porque a base tem de ser estável mas os acrobatas têm de conseguir rodopiar lá para cima e existe ainda um terceiro nível, que parecendo contrariar todas as leis da física, tem de criar a ilusão de que consegue voar. Para que tudo se conjugue é fundamental a confiança; a um nível quase místico, a fé. Em nós próprios e nos outros. “Welcome to my world”, ouve-se no genérico. “Miracles I guess still happen now and then.” O que diria Monica Aldano sobre isto?