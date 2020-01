A gama Tipo figura entre as propostas mais versáteis e mais acessíveis da Fiat. Mas o barato pode ser ainda mais interessante, se lhe somarmos mais equipamento, em qualquer uma das três carroçarias (4 Portas, 5 Portas e Station Wagon) e quatro níveis de equipamento. É exactamente isso que a marca propõe com a nova gama More, dotando cada nível de equipamento com um pack específico que permite ao cliente poupar até 50%.

Os níveis Sport e S-Design passam a integrar, de série, conteúdos adicionais como tejadilho preto em contraste com a cor da carroçaria e jantes em liga Sport bicolores de 18″. Já as versões Lounge, mais viradas para os que valorizam o conforto e a segurança, passam a incluir vidros escurecidos, faróis dianteiros em Xénon e pack Safety. Mas a conectividade também recebe um upgrade: o Tipo Mirror, projectado para os clientes que querem estar sempre ligados, é enriquecido com vidros escurecidos, ar condicionado de comando automático e sensores traseiros de estacionamento. Finalmente, a linha mais “jovem” da família Tipo, denominada Street, usufruiu igualmente de uns “extras”, passando a ser proposta de série com interior em preto, volante revestido a pele com comandos e serviços UConnect Live e rádio com ecrã táctil Uconnect de 5″.

No ano passado, sem contar com Itália, o Fiat Tipo alcançou a sua melhor quota de mercado desde que foi lançado (2,5%). Aos recordes de vendas soma a “recomendação” de usado, tendo sido eleito pela associação alemã especializada em supervisão técnica no sector automóvel GTÜ – Gesellschaft für Technische Überwachung, e pela revista Auto Zeitung, também germânica, o melhor veículo usado na respectiva categoria ao fim de três anos de utilização.

A gama Tipo é comercializada entre nós por valores a partir de 13.900€, com quatro anos de garantia e quilometragem ilimitada e quatro anos de manutenção até ao limite de 80 mil quilómetros.