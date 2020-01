O Governo quer mesmo avançar com a fixação de um referencial de aumentos salariais no setor privado, apesar de sindicatos e patrões terem mostrado resistência quanto à medida. Este referencial será definido com base na evolução da inflação e da produtividade, e dependerá de cada setor, tal como o Governo já tinha proposto aos parceiros sociais na primeira reunião para um novo acordo de rendimentos e produtividade, a 27 de novembro.

A proposta do Governo apresentada inicialmente aos parceiros sociais era que os salários no privado aumentassem consoante um referencial determinado com base na inflação e na produtividade. A soma destes dois valores, segundo os valores que o Governo então referia, seria de 2,7% em 2020, mas o Executivo frisava, na altura, que queria que as empresas fossem além deste valor. Quanto aos restantes anos, as projeções eram de que a soma da produtividade com a inflação em 2021 fosse de 2,9%, também de 2,9% em 2022 e 3,2% em 2023.

Nessa altura, quando apresentou esta proposta aos parceiros sociais, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, disse, no entanto, que este referencial não seria fixo e que metodologia seria desenhada nas semanas seguintes e teria em conta as caraterísticas de cada setor e mesmo de cada empresa, nomeadamente a produtividade.

De facto, no documento entregue esta terça-feira aos parceiros sociais, o Executivo não refere valores específicos de aumentos salariais: apenas escreve que o acordo de rendimentos terá como áreas temáticas a “valorização dos salários”. Como? Com uma “metodologia de fixação anual de referencial para atualização dos salários, por setor, tendo em conta a evolução esperada e os ganhos de produtividade e de inflação“.

Desde o primeiro dia que os parceiros sociais se mostraram contra a existência de um referencial. O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, chegou a dizer, em entrevista à Rádio Observador, que a proposta seria equivalente a “colocar uma guilhotina” nalgumas empresas.

“Aquelas que podem subir, fizeram-no e aquelas que não podem subir, nós não podemos colocar-lhes uma guilhotina em que pelo menos aquele mínimo têm de conceder”. António Saraiva considera que a discussão sobre aumentos salariais deve ser tida em sede de contratação coletiva, por sindicatos e empresas. Mas e se o referencial fosse definido por setor?, questionou o Observador na mesma entrevista.

“Nesse caso, cabe mais uma vez a cada setor, à sua mesa negocial, introduzir-lhe essa especificidade. Queremos antecipar, adivinhar o que é que os setores – e são muitos – em sede de contratação coletiva podem vir a fazer”, disse António Saraiva.

Também João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio (CCP), se mostrou contra o referencial, frisando que os aumentos salariais devem ter “em conta a diversidade dos setores”, não devendo ser fixados números previamente.

Já Carlos Silva, da UGT, foi o único a dar o aval ao referencial, que considerou “um bom indicador”. Por sua vez, Arménio Carlos, disse que era “curtinho, insuficiente”. “Comparem o referencial com o aumento do salário mínimo nacional, de 5,83%. Estão a apresentar 2,7%. Como é que podemos subir os salários médios quando temos um salário mínimo nacional a subir 5,83% e um salário médio a subir 2,7% ou 3%? Continuamos com a política de baixos salários, trabalho precário”, disse, na altura.

Apesar das resistências dos parceiros sociais, o Governo decidiu voltar a apresentá-la aos parceiros sociais. O tema está a ser discutido na concertação social esta terça-feira. A reunião da Concertação Social está a ser presidida pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho. O secretário de estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, também está presente.