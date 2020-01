Quase marcou, passou 27 minutos sem tocar na bola, esteve em dois golos (um anulado por sua causa): a estreia de Sporar

Chegou na terça-feira à noite ao aeroporto de Lisboa pouco depois da derrota do Sporting em Braga na meia-final da Taça da Liga, foi apresentado mais de 24 horas depois com as habituais imagens com o presidente leonino e os exames médicos devidamente feitos, treinou pela primeira vez com a equipa na sexta-feira. Andraz Sporar teve uma chegada normal aos leões mas nem tudo foram facilidades até ao primeiro encontro: como Silas explicou na antecâmara da receção ao Marítimo, o avançado que já vinha de um tempo de paragem devido à interrupção da liga eslovaca teve ainda um problema gástrico que lhe tirou uma sessão de trabalhos mas ainda assim foi convocado. “Temos uma série de condicionantes mas ao nível técnico e tático não nos surpreendeu”, contou o técnico.

Os 19 jogadores convocados por Silas mostravam que o esloveno estava ainda em dúvida mas acabou por recuperar e deixar Pedro Mendes na bancada, com hipóteses de estrear o número 90 anunciado pelo clube através das redes sociais pouco antes da partida com os insulares. O que não esperava mesmo era começar no banco e, passado um quarto de hora apenas, já estar a ser lançado em campo no lugar do lesionado Luiz Phellype.

Senti-me bastante bem na estreia. Foi algo inesperado entrar logo aos 15 ou 20 minutos. Lutámos sempre em busca do golo e o mais importante foi mesmo conseguir os três pontos. Não estamos numa boa fase mas queremos continuar a somar pontos e ganhar o maior número possível de jogos. O que posso trazer de novo? Sou um avançado e naturalmente espero trazer golos”, disse na flash da SportTV.

Sporar teve um jogo de extremos, entre o melhor e o pior num encontro onde ficou visível a natural falta de entrosamento que tem ainda com os restantes companheiros: depois de ter obrigado Amir à defesa mais difícil na primeira parte, com um remate cruzado na área descaído na direita após boas desmarcação (18′), o avançado esteve 27 minutos sem voltar a tocar na bola numa altura onde as ações ofensivas passavam muito pela meia distância de Bruno Fernandes, que nessa fase arriscou quatro vezes o remate de fora da área.