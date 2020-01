O rendimento das famílias por habitante na zona euro avançou 0,4% no terceiro trimestre de 2019, com o consumo a crescer ao mesmo ritmo (0,4%), revelam dados esta terça-feira divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE), nos países da moeda única, o crescimento do rendimento real das famílias acelerou entre julho e agosto do ano passado, tanto na comparação com os 0,1% do período homólogo, como face ao aumento de 0,3% registado no segundo trimestre. Também o consumo real das famílias da zona euro registou uma aceleração no terceiro trimestre quer na variação homóloga, quer na variação em cadeia, pois havia sido de 0,1% tanto no terceiro trimestre de 2018 como no segundo trimestre de 2019.

Na União Europeia (UE), o rendimento real das famílias ‘per capita’ cresceu 0,7% no terceiro trimestre de 2019, em linha com o período homólogo (0,7% no terceiro trimestre de 2018), mas uma aceleração face aos 0,3% do segundo trimestre do ano passado. Já o consumo por habitante cresceu 1%, uma subida quer face ao aumento de 0,5% do período homólogo, quer face ao avanço de 0,4% observado no segundo trimestre.