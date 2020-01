A Saída de Emergência vai começar a publicar no final deste mês uma edição especial das Crónicas de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin. Os dois volumes do primeiro livro, A Guerra dos Tronos e A Muralha de Gelo, saem no dia 31 de janeiro. A coleção ficará completa até maio.

A edição, com um design exclusivo e único do mundo, surgiu da vontade da editora de fazer um livro bonito, para os colecionadores, explicou ao Observador fonte oficial. Em capa dura com fitilho, cada volume é limitado a 3.000 cópias. As capas contêm referências a cada uma das casas de A Guerra dos Tronos.

Veja aqui as capas dos quatro primeiros volumes da edição especial da Saída de Emergência 4 fotos

Os dois volumes do segundo livro, A Fúria dos Reis e O Despertar da Magia, vão ser lançados no final do mês de fevereiro, no dia 28. Na edição portuguesa, os livros de George R.R. Martin estão divididos em dois volumes.

O primeiro volume da saga, A Guerra dos Tronos, saiu em Portugal em 2007, quando já tinham sido publicados os primeiro quatro livros nos Estados Unidos da América, de onde o autor é originário. Martin começou a escrever A Guerra dos Tronos no início dos anos 90 e a coleção continua por concluir — segundo o estabelecido pelo escritor, faltam dois volumes. O atraso tem sido duramente criticado pelos fãs (o último volume saiu em 2011 em inglês), com muitos a defenderam que Martin nunca acabará a história.