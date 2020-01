Os norte-americanos Slipknot vão voltar a Portugal já em 17 de agosto, para um concerto na Altice Arena, em Lisboa, pouco mais de um ano depois de terem atuado naquele espaço, anunciou esta terça-feira a organização.

A banda de Corey Taylor regressa assim ao palco lisboeta ainda com o disco “We Are Not Your Kind”, sabendo-se que, no contexto da digressão, deverá ser lançado o álbum “Look Outside Your Window”, de temas experimentais gravados em 2008 e que o vocalista já disse soarem “como Radiohead”.

Na primeira parte do concerto em Lisboa vão estar os polacos Behemoth, que já foram confirmados como cabeças de cartaz do Vagos Metal Fest deste ano.

No ano passado, os Slipknot estiveram na Altice Arena no contexto do VOA – Heavy Rock Festival, que esteve previsto para o Estádio do Restelo, mas acabou por se realizar naquela sala de Lisboa.

Segundo o comunicado da promotora Everything is New, os bilhetes para o concerto de 17 de agosto vão ser colocados à venda no sábado, com preços entre os 39 e os 65 euros.