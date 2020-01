Um aldeamento sustentável composto por 44 moradias ecológicas vai nascer próximo da aldeia histórica de Monsanto, num investimento de 10 milhões de euros, cuja candidatura já foi aprovada pelo Turismo de Portugal, foi esta terça-feira anunciado.

O complexo de 160 camas, situado numa herdade agrícola de 238 hectares, propõe um modo de vida sustentável, combinando o ativo de residentes e turistas com uma envolvente total de agricultura biológica participativa”, explica, em comunicado, a Câmara de Idanha-a-Nova.

A sociedade gestora, a Monsanto Verde, já tem aprovada a candidatura ao Turismo de Portugal para a instalação deste aldeamento de quatro estrelas, composto por 44 moradias ecológicas e um edifício de apoio existente, a “Casa da Herdade”.

Rui Gomes Pedro, gestor do projeto, explica que o Monsanto Verde representa um investimento de mais de 10 milhões de euros que contempla residências, hotelaria, restauração e explorações agrícolas diversas, todas elas biologicamente certificadas desde a sua produção à transformação para produto de consumo final.

Oferecemos uma vida em plena natureza, seja para quem ali queira residir em permanência ou fazer turismo num território que é reserva natural e protegido pela UNESCO”, sustentou.

Este responsável explica que a escolha de Monsanto para instalação deste projeto teve em consideração fatores estratégicos como a boa imagem de Portugal no mercado francófono, a centralidade ibérica da região, a meio caminho entre Lisboa e Madrid, boas acessibilidades e políticas locais alinhadas com a promoção dos valores ambientais.

O número de moradias previstas responde à capacidade adequada para o território, sendo que estas são de construção bioclimática, garantindo total conforto e são construídas com as mais recentes tecnologias, técnicas e metodologias ecológicas, usando materiais locais e respeitando os códigos de herança rural da região.

Para o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, o empreendimento Monsanto Verde foi, desde logo, acarinhado, por ir ao encontro à estratégia de sustentabilidade que o município para o território.

Esta [estratégia] assenta na criação de riqueza e emprego, através da aposta na economia verde, na economia circular e nos circuitos curtos de comercialização, valorizando os nossos recursos naturais e o nosso património”, sublinhou.

Para além do impacto na economia local, os promotores do projeto pretendem colaborar na formação de estudantes, nos setores da hotelaria e da restauração, em parceria com escolas de ensino profissional e superior.