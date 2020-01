(Artigo em atualização)

Um terramoto de magnitude 7,7 (escala de Richter) foi registado entre Cuba e Jamaica, a uma profundidade de 10 quilómetros, e registou-se perto de uma falha geológica naquela zona. Ainda não foi declarado alerta de tsunami, segundo a EFE.

Segundo a imprensa local, o epicentro do terramoto foi registado a 125 quilómetros do noroeste de Lucea, na Jamaica, pelas 2h10 locais (menos cinco horas que em Lisboa) e pela sua magnitude pode causar consequências graves, como um tsunami na costa da Jamaica, Belize, Cuba, Honduras, México e nas Ilhas Caimão, mas até agora ainda não há um concreto alerta para tal.

A M7.7 earthquake has occurred 125km NNW of Lucea, Jamaica https://t.co/G0WbobS0wF A link to the Did You Feel It Form can be found here: https://t.co/OfQkTR3zuC pic.twitter.com/A7vK0sYA4Z

— USGS (@USGS) January 28, 2020