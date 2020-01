Bad Bunny, o popular artista de música urbana, lançou a canção “6 rings” em homenagem a Kobe Bryant, que morreu no domingo na queda de um helicópetero.

Segundo o ABC, o cantor porto-riquenho, que compôs a música 24 horas depois da lenda da NBA, explicou que os seis anéis do título referem-se aos cinco campeões da NBA e à sua aliança de casamento. No tema, que tem a duração de dois minutos, Bunny questiona também a existência de Deus.

Kobe Bryant, considerado um dos melhores basquetebolistas de sempre, morreu aos 41 anos, num quando o helicóptero em que seguia se despenhou nos arredores de Calabasas, no sul da Califórnia, matando todos os nove passageiros, entre as quais a filha do jogador, Gianna, de 13 anos.