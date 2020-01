Já estão à venda os bilhetes para o espectáculo e Bill Bailey no Salão Preto e Prata do Casino Estoril a 13 de março. Humorista com percurso feito no circuito do stand up (primeiro nos palcos britânicos, depois a nível internacional), Bailey conquistou espaço também na televisão, transformando-se também numa referência da comédia música.

Na TV, é sobretudo conhecida a sua prestação na série “Black Books”, uma sitcom que acompanha as desventuras de uma livraria gerida por um dono (Bernard, interpretado por Dylan Moran) que odeia o mundo em geral, mas que vê em Manny (Bill Bailey) potencial para ser assistente de loja. A série do Channel 4 esteve no ar entre 2000 e 2004 e contribuiu para fazer de Bailey uma referências do humor inglês.

[veja aqui cenas de Bill Bailey na série “Black Books”:]

No espectáculo que leva ao Casino Estoril, integrado na digressão “Larks in Transit”, Bill Bailey vai mostrar a mistura de humor com música que tem apresentado ao longos dos anos. O homem, dois teclados uns quantos efeitos para uma espécie de aula de ironia ao piano. Não é raro vê-lo também à guitarra, como também é habitual a passagem do humorista por palcos de festivais de música, em atuações com suportes tão inesperados como ringtones de telefones ou passagens pelo heavy metal.

[Bill Bailey em palco em 2018:]

Os bilhetes custam entre 18 e 35 euros.