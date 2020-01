O jogador do Sporting Bruno Fernandes garante que “ainda não é momento para uma última mensagem para os adeptos do Sporting“. O português foi questionado pela SIC, à porta de casa, sobre a nova proposta apresentada pelo Manchester United para a contratação do jogador ainda durante o mercado de inverno e que oferece um valor fixo de 55 milhões de euros, mais 25 milhões em variáveis.

À SIC, o jogador diz que a liga inglesa “sempre foi” a sua preferência. “Manchester United”?, questionou o jornalista. “Qualquer coisa”, respondeu o jogador. Ainda assim deixou claro que é cedo para despedidas: “Ainda não é momento para uma última mensagem para os adeptos do Sporting”.

O Manchester United já tinha apresentado uma primeira proposta de 50 milhões de euros fixos, mais 20 milhões em variáveis, mas o Sporting recusou, exigindo um valor fixo de 60 milhões e 10 em variáveis. A nova proposta que, como já explicou o Observador, foi acelerada pelo interesse do Barcelona na contratação do jogador, prevê um valor fixo de 55 milhões mais 25 milhões em variáveis. Desses 25 milhões, 10 são objetivos considerados simples de atingir — como um determinado número de jogos que Bruno Fernandes tem de realizar ao serviço do Manchester United. Os restantes 15 seriam mais complexos, dependentes de títulos coletivos e individuais. O negócio ainda não está fechado, mas o Sporting está perto de aceitar.