Câmara de Moura manda funcionários gozar dia de férias se quiserem fazer greve no dia 31

O aviso começou a aparecer afixado nas paredes da Câmara de Moura, mesmo ao lado dos pré-avisos da greve da função pública. “Informa-se que todos os trabalhadores que se encontrem interessados em participarem da manifestação nacional, a realizar no próximo dia 31, em Lisboa, deverão antecipadamente fazer chegar à secção de Recursos Humanos, uma participação de ausência por conta do período de férias.” A assinatura no documento é de José Banha, vereador do PS com a pasta dos Recursos Humanos.

O Observador tentou chegar à fala com o vereador em causa, mas não foi possível obter uma resposta, já que José Banha só estará contactável a partir de quinta-feira.

Depois de lerem o documento, alguns trabalhadores camarários, conforme relataram ao Observador, começaram por pensar que se tratava de uma piada ou de uma brincadeira. Outros, que não chegaram a ver o papel afixado, acharam que não passava de um boato. Na dúvida, o documento, com o timbre da autarquia, foi fotografado várias vezes e enviado para a CDU de Moura. “Fomos avisados por muitos trabalhadores e já recebemos vários telefonemas a relatar a situação”, contou ao Observador o vereador da oposição André Linhas Roxas (CDU), que diz ter “a certeza absoluta de que o documento é real”.

Além disso, lembra que a rádio local Voz Planície contactou o presidente da Câmara de Moura, Álvaro Azedo, que remeteu para quinta-feira, dia 30, declarações sobre esta matéria e, se fosse um documento falso, acredita que o autarca teria dado essa logo essa indicação.

Nessa quinta-feira, segundo a agenda da autarquia, haverá reunião camarária e o assunto deverá ser discutido.

Depois de receber as denúncias dos trabalhadores, conta André Linhas Roxas, a primeira decisão da CDU foi denunciar a situação na sua página de Facebook e enviar um comunicado aos órgãos de comunicação social regionais. Na publicação, na qual acusa a Câmara Municipal de Moura de estar a tentar condicionar o direito à greve dos seus funcionários, a CDU escreve que a autarquia socialista “procura coagir os trabalhadores, obrigando os mesmos a abdicar de um dia por conta das férias, de modo a participar na manifestação do próximo dia 31”.